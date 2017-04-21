Москва, 21 апреля, 2017, 09:21 — ИА Регнум.

Законопроект о перезахоронении Владимира Ленина — провокация против всей России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Владимир Ульянов (Ленин)

«Те, кто продолжает дело фашизма, вчера выступили со стопроцентной провокацией», — сказал депутат Госдумы. «Они вступают последователями Гитлера», — указал он.

«Это вызов всем гражданам нашей страны», — заявил Зюганов, отметив, что авторы забыли, что именно на Мавзолее советское правительство принимало победный парад, что фашистские штандарты были брошены к Мавзолею, что первого космонавта приветствовали на Красной площади у Мавзолея.

«Мы не просто рассматриваем как вызов общественности, как крупнейшую провокацию против Российской Федерации. Это выпад и против призывов президента сплотить общество на фоне провокаций и санкций, которые волной катятся против России», — говорит парламентарий.

Зюганов снова напомнил, что Ленин захоронен согласно православной традиции — «он лежит в склепе, что является традиционной формой захоронения».

Внесение законопроекта, «то, что было сделано, было просто мерзопакостно, сделать это могли только мерзавцы, тем более накануне дня рождения Ленина», заключил Зюганов.

Законопроект о перезахоронении Ленина был внесен накануне депутатами ЛДПР и «Единой России». Депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев сняли свои подписи под законопроектом депутатов ЛДПР, который закладывал юридический механизм для захоронения Владимира Ленина.

Поправками в закон «О погребении» предусматривается создание специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Парламентарии отмечают, что на протяжении последних десятилетий такие вопросы возникали неоднократно, и каждый раз их приходилось рассматривать в индивидуальном порядке.