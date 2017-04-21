Мерзавцы предложили провокацию о перезахоронении Ленина — Зюганов
Москва, 21 апреля, 2017, 09:21 — ИА Регнум.
Законопроект о перезахоронении Владимира Ленина — провокация против всей России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Те, кто продолжает дело фашизма, вчера выступили со стопроцентной провокацией», — сказал депутат Госдумы. «Они вступают последователями Гитлера», — указал он.
«Это вызов всем гражданам нашей страны», — заявил Зюганов, отметив, что авторы забыли, что именно на Мавзолее советское правительство принимало победный парад, что фашистские штандарты были брошены к Мавзолею, что первого космонавта приветствовали на Красной площади у Мавзолея.
«Мы не просто рассматриваем как вызов общественности, как крупнейшую провокацию против Российской Федерации. Это выпад и против призывов президента сплотить общество на фоне провокаций и санкций, которые волной катятся против России», — говорит парламентарий.
Зюганов снова напомнил, что Ленин захоронен согласно православной традиции — «он лежит в склепе, что является традиционной формой захоронения».
Внесение законопроекта, «то, что было сделано, было просто мерзопакостно, сделать это могли только мерзавцы, тем более накануне дня рождения Ленина», заключил Зюганов.
Законопроект о перезахоронении Ленина был внесен накануне депутатами ЛДПР и «Единой России». Депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев сняли свои подписи под законопроектом депутатов ЛДПР, который закладывал юридический механизм для захоронения Владимира Ленина.
Поправками в закон «О погребении» предусматривается создание специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Парламентарии отмечают, что на протяжении последних десятилетий такие вопросы возникали неоднократно, и каждый раз их приходилось рассматривать в индивидуальном порядке.