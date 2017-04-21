Брюссель, 21 апреля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Антонио Таяни в интервью газете The Guardian заявил, что после парламентских выборов в Великобритании, запланированных на 8 июня, не исключен пересмотр итогов референдума о выходе страны из ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По его словам, процесс Brexit, запущенный в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора, можно остановить в любой момент. И если новое правительство будет иметь другой взгляд на Brexit, процедура его остановки будет «очень простой».

«Если Лондон захотел бы остаться, это было бы выгодно всем. Я был бы счастлив», — сказал Таяни. Окончательное решение при этом, отметил глава ЕП, останется за членами Евросоюза.

«Последнее слово останется за 27 членами ЕС, однако это пошло бы на пользу каждому», — уверен Таяни.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что процедура выхода страны из ЕС (Brexit) необратима. О задействовании 50-й статьи Лиссабонского соглашения она уведомила Брюссель 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, палата общин парламента Великобритании поддержала предложение Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня 2017 года. Она считает, что досрочные выборы позволят укрепить парламент, что сможет посодействовать твёрдому отстаиванию политической позиции Лондона в рамках переговоров по Brexit с Брюсселем.

У противников выхода Соединённого Королевства из ЕС может появиться по итогам выборов второй шанс убедить британцев в негативных последствиях Brexit. Однако, как отмечают политические эксперты, у партии тори во главе с Терезой Мэй есть все шансы на повторную победу на выборах. Тем не менее изменений во временном графике переговоров по Brexit с Брюсселем не будет: к 20−22 мая Еврокомиссия предоставит свои рекомендации по предстоящей дискуссии, а Совет ЕС по общим делам выдаст коллегии еврокомиссаров мандат на ведение переговорного процесса в конце мая.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум по вопросу членства Соединенного Королевства в составе ЕС. Выход из союза поддержали 51,9% граждан страны.