Москва, 21 апреля, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Российская валюта двигается в рамках узкого коридора, надеясь укрепиться под влиянием экспортеров и слабого доллара, однако не сумев это сделать из-за падающей нефти, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«Нефть марки Brent делала сегодня, 21 апреля, с утра попытки восстановить потери после вчерашних внушительных распродаж. Однако все они закончились ни чем. И это настораживает, так как впереди сезон повышенного спроса на бензин, что обычно рождает активный спрос на нефть. И текущие привлекательные уровни должны были спровоцировать быков вновь закупиться энергоносителем», — пояснила Афанасьева.

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«Но этого не произошло, а, значит, наталкивает на мысль о смене рыночных настроений. И это повод для рубля оставаться под давлением до конца недели», — отметила она.

«Следующей целью по паре USD/RUB может стать отметка 56,60 и далее 57,10», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 21 апреля Центральный банк России повысил официальный курс доллара США к рублю на 24 копейки, до 56,41 рубля. Официальный курс евро к рублю установлен на отметке 60,61 рубля, что выше предыдущего дня на 35 копеек.