Южно-Сахалинск, 21 апреля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Сахалинская область войдет в ТОП-15 приоритетных туристических направлений России. Об этом в ходе Ялтинского Международного экономического форума сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Песчаные пляжи Сахалина

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Напомним, Ростуризм занимается разработкой федеральной целевой программы (ФПЦ) «Развитие внутреннего и въездного туризма РФ», реализация которой начнется в 2019 году.

«Разрабатываемая концепция предусматривает сохранение принципов государственно-частного партнерства, но будет предусмотрено изменение механизмов действия программы. Например, в части оценки проектов на этапе вхождения в программу, определения специализации регионов по виду туризма, и, как следствие, определение типа кластера и приоритетности инвестпроекта», — уточнил чиновник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве России принято решение о создании центров экотуризма в особо охраняемых природных территориях. В регионах ДФО экологический туризм развивают как власти и инвесторы, так и энтузиасты.