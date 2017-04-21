Красноярск, 21 апреля, 2017, 08:49 — ИА Регнум.

Значительная проблема российской экономики — высокая доля государственных компаний в финансовой и нефтедобывающей отраслях. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин в рамках Красноярского экономического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

По его словам, госкомпании обладают иной мотивацией, иными стимулами к росту производительности по сравнению с частными предприятиями. Кудрин призвал снизить долю госкомпаний в нефтедобыче и финансовом секторе.

«В ведущих отраслях большую долю составляют госкомпании — в добыче и финансах, где, кстати, вообще не должно быть государственных компаний — ни в добыче, ни в финансах», — отметил он, выступая на пленарном заседании «Российская экономика: повестка 2017−2025».

Эксперт отметил, что сейчас доля государства в энергетическом секторе с точки зрения выручки составляет 70%, в финансовом секторе — 46%. Он выразил надежду, что спустя 6−7 лет этот показатель снизится до 15−20%.

Кудрин пояснил, что центр заставляет государственные компании осуществлять инновации, однако в действительности этого не происходит. «Экономический рост сегодня не создастся путем просто вливания больших денег в экономику», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля приступил к работе Красноярский экономический форум (КЭФ), цель которого — обозначить стратегическую повестку экономики России до 2024 года. Кроме того, участники форума подведут итоги социально-экономического развития страны.