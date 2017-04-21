Вашингтон, 21 апреля, 2017, 08:49 — ИА Регнум.

Несмотря на то, что поддержка Украины наносит ущерб европейской экономике, ЕС и США должны продолжать ее поддержку, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, антироссийские санкции нельзя снимать, несмотря на то, что экономика Италии и Германии сильно страдает.

«Ни США, ни Евросоюз не должны забывать об украинском кризисе», — сказал Джентилони.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013—2014 годах на Украине прошел евромайдан, поддержанный финансово, информационно и организационно многими странами Запада. Результатом оранжевой революции стал государственный переворот, после которого к власти пришли украинские националисты.

Киевская власть заявила о новом векторе украинской политике, направленном на соединение с «просвещенной Европой». Ради этого Киев полностью отказался от любых взаимоотношений с Россией даже в ущерб национальным интересам.

Так, Украина отказалась от российского газа, заменив его экспортным газом из Венгрии, Польши и Словакии. Стоит отметить, что это тот же газ из России, продаваемый на Украину реверсом и по более высокой цене.

Также «незалежная» заявила об отказе закупок антрацита из России. Вместо этого, по мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «незалежная» будет закупать уголь в США.

Напомним, дефицит антрацита на Украине начался после блокады Донбасса, поскольку с территории ДНР и ЛНР экспортировался почти весь объем угля антрацитовой группы, на котором работают большинство ТЭЦ Украины.