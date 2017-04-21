Москва, 21 апреля, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Банк России c 21 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный коммерческий инновационный банк «Образование» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Проблемы у банка возникли в связи с тем, что он использовал крайне рискованную бизнес-модель.

Кроме того, у кредитной организации значительная часть активов была низкого качества.

Также в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов банка «Образование» занимал 118 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год Центробанк РФ отозвал лицензии у 88 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.