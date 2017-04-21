Махачкала, 21 апреля, 2017, 08:43 — ИА Регнум.

В дагестанском городе Избербаш задержан местный житель, подозреваемый в причастности к организации деятельности на территории республики ячейки международной организации «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О его задержании 20 апреля сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Keith Allison Арест

20-летний Алиев Ильгар Вагиф-оглы вовлекал в террористическую деятельность приверженцев радикальных течений ислама. В местах своего проживания в городе Избербаше, а также в Махачкале и Хасавюрте он проводил обучение сторонников террористического движения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На занятиях изучалась литература экстремистского содержания. Также Алиев вел распространение указанной литературы среди радикально настроенных жителей региона.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по документированию противоправной деятельности задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 20 апреля, на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана был объявлен режим КТО. Ведутся поиски боевиков и их пособников.