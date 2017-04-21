Красноярск, 21 апреля, 2017, 08:38 — ИА Регнум.

Вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров находится на стадии проработки, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев на Красноярском форуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер

«Прорабатывается. Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать», — сказал он.

Также он отметил, что параметры пенсионной системы должны быть выработаны в течение 2017 года.

Напомним, 19 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с речью в Государственной думе. Говоря о проблеме индексации пенсий, он заявил, что последствия дальнейшей индексации работающим пенсионерам нужно обсуждать на уровне Госдумы и правительства. Итоговое решение по этой теме должно быть взвешенным.

По его словам, ситуация с индексацией сложная. «Нужно еще раз проверить, какое количество средств потребуется для включения в индексацию работающих пенсионеров, потому что мы, конечно, при принятии решений ориентируемся прежде всего на индексацию выплат тем, кто не может трудиться», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что в 2017 году пенсии проиндексируют в соответствии с законодательством. Он пояснил, что порядок индексации менялся только на 2016 год.