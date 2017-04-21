Москва, 21 апреля, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Котировки марки Brent удерживаются в районе 53 долларов за баррель. Ранее давление на энергоноситель оказали сообщения о том, что национальная нефтяная компания Ливии возобновила добычу на закрытом недавно нефтяном месторождении и планирует восстановить добычу на другом, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

lalabell68 Нефть

«При этом, несмотря на заявления представителей ОПЕК о том, что они могут продлить действие пакта о сокращении нефтедобычи, рынок не испытывает уверенности в том, что баланс будет достигнут», — пояснила Рогова.

«В США рост добычи продолжается и не исключено, что страны, не участвующие в соглашении быстро заполнят освободившуюся нишу», — добавила она.

«Таким образом, нефть пока вряд ли получит импульс для внушительного роста. Скорее всего, цены стабилизируются в диапазоне 52,60 — 55,00 долларов за баррель», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля баррель североморского сырья Brent стоит $53,02 и остается у минимумов трехнедельной давности. Вероятный диапазон движения на сегодня: Brent — $52,55−53,25/баррель, WTI — $50,50−51,15.