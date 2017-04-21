Москва, 21 апреля, 2017, 08:36 — ИА Регнум.

В России вновь обсуждается возможность введения обязательного чипирования государственных регистрационных номеров автомобилей, сообщает «Коммерсантъ».

DomenicBlair Фара автомобиля

Об обсуждении законодательной инициативы рассказал Директор ФКУ «Росдормониторинг» Константин Угаров.

«Прорабатываем сейчас вопрос с МВД о все-таки введении законодательно обязательности монтирования в государственный регистрационный номер RFID-меток», — сообщил глава «Росдормониторинга».

Основной причиной подобного нововведения Угаров называет существование попыток грузоперевозчиков скрыться от системы весогабаритного контроля.

«Тряпочкой замазывают, снежки бросают», — рассказал он о попытках

Для того чтобы подобные действия не помогали уходить от ответственности, номера планируют оснастить так называемыми RFID-метками, представляющими собой устройства, благодаря которым можно проводить радиочастотную идентификацию автомобиля.

Напомним — об обязательном чипировании номеров думали и ранее, в 2013 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД, Минкомсвязи и Минторгу разработать технологию по внедрению RFID-чип в номера автомобилей. Однако, новые стандарты в итоге так и не вышли.