Астрахань, 21 апреля, 2017, 08:25 — ИА Регнум.

На астраханском судостроительном заводе «Лотос» дан старт строительству нового, третьего по счету, сухогруза проекта RSD-49. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, торжественная церемония закладки судна типа «река — море» состоялась 20 апреля в рамках II Международного Каспийского технологического форума.

Jilkin.ru Строительство морских судов

Как напомнил губернатор Астраханской области Александр Жилкин, судостроительный завод несколько лет простаивал, однако на сегодняшний день «Лотос» является «флагманом судостроения Астраханского региона».

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«На стапелях «Лотоса» строится уникальное судно — первый на российских верфях за последние 50 лет круизный теплоход. И, безусловно, третий сухогруз проекта RSD-49 — это подтверждение того, что предприятие качественно и своевременно выполняет контракты», — отметил глава региона.

Новый заказ ждет завод «Лотос» уже в ближайшее время. По словам руководителя дирекции программы «Суда река — море» АО «ОСК» Сергея Итальянцева, речь идет о строительстве двух речных круизных судов. Заказчик — крупный круизный оператор Нижегородской области.

«Ведутся переговоры, — уточнил Итальянцев. — Думаю, что уже летом будем готовы подписать контракт. Также мы ведем переговоры о строительстве на «Лотосе» серии танкеров «река — море».

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К расширению производства завод «Лотос» готов. Как отметил первый заместитель гендиректора завода Константин Тикк, для гражданского судостроения «возможности завода колоссальные». На предприятии есть шесть крытых пролетов, в которых одновременно можем строить шесть судов типа RSD. Также проводится модернизация слипа, который будет доведен со 100 до 140 метров. Эти работу на заводе планируют провести до спуска круизного лайнера.

Напомним, сухогруз проекта RSD-49 строится для ООО «Аншип» по лизинговой схеме (лизингодатель — ЗАО «Гознак-лизинг»). Наибольшая длина судна — 140 м, габаритная ширина — 16,7 м. Грузовые трюмы способны вместить более 10,9 тыс. куб. м. Плавать в море автономно судно может 20 суток. Завершить работы по строительству сухогруза планируется в сентябре 2018 года. Стоимость контракта — 800 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году заказчику — ООО «Аншип» — были переданы аналогичные сухогрузы типа «река — море» «Владимир Захаренко» и «Анатолий Сиденко». Они используются в различных регионах — в Каспийском море, на внутренних водных путях, в Азово-Черноморском бассейне, в Средиземном море.

В настоящее время на заводе «Лотос» строится первый круизный лайнер, предназначенный в том числе для выполнения круизов по Каспию. Его закладка состоялась 15 августа 2016 года во время заседания президиума Госсовета по развитию внутренних водных путей страны, который провёл в Волгограде президент РФ Владимир Путин.

Это будет четырёхпалубное судно длиной 141 метр, шириной почти 17 метров, рассчитанное на 300 пассажиров. Предполагается, что по уровню комфорта и инфраструктуры лайнер будет сравним с отелем «пять звёзд». Стоимость судна оценивается почти в 2,5 млрд рублей, срок окупаемости — 15−25 лет.