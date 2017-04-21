Москва, 21 апреля, 2017, 08:20 — ИА Регнум.

Рынок нефти продолжает качать так же интенсивно, как и ранее. После того как данные доклада Минэнерго США по запасам бензина не совпали с рыночными ожиданиями и баррель Brent потерял 19 апреля почти 4%, инвесторы так и не нашли повода для восстановления котировок, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Добыча сланцевой нефти

По-прежнему много внимания сосредоточено вокруг соглашения по заморозке добычи нефти формата ОПЕК+. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех сообщил, что некоторые страны — участницы соглашения достигли предварительных договоренностей по продлению срока работы этого документа. Конкретных стран названо не было, но, думается, подобных новостей в следующие два месяца будет достаточное количество.

Но проблема, похоже, даже не в этом. Соглашение работает, но поток сланцевой нефти из США перекрывает часть его положительного эффекта. Данные МЭА демонстрируют, что за январь — март профицит предложения нефти в мире вырос на 44 млн баррелей вместо того, чтобы упасть. Запасы пополняются, спрос не растет — круг замкнулся.

Сегодня, 21 апреля, утром баррель североморского сырья Brent стоит $53,02 и все еще остается у минимумов трехнедельной давности. Вероятный диапазон движения на сегодня сорта Brent — $52,55−53,25/баррель, для сорта WTI — $50,50−51,15.