Оренбург, 21 апреля, 2017, 08:06 — ИА Регнум.

В Оренбурге для создания торжественной атмосферы разработана городская концепция праздничного оформления города к 9 Мая. Главный художник Оренбурга Наталия Бровко отметила, что в основу концепции художественного оформления города к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне взята тема «Женщины войны». Оренбург украсят баннеры с изображением оренбурженок, которые стойко выдержали военные годы и сегодня проживают в городе. Основной девиз оформления — «Тебе, Оренбург, моя Победа», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии

Пресс-служба администрации Оренбурга Портрет оренбурженки-фронтовика в рамках проекта «Женщины войны»

Кроме того, на улицах города появятся праздничные сити-форматы, поздравительные плакаты на входных группах зданий предприятий, образовательных учреждений, торговых объектов. Площадку дома № 31 на ул. Советской («Атриум») украсят портреты Маршалов Великой Отечественной войны и плакаты военных лет. Город будет празднично оформлен уже к 29 апреля.

Оренбург по традиции присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Георгиевская лента станет неотъемлемой частью украшения города: фасады зданий, транспортные средства, баннерные изображения и флаги. Образовательные, общественные, административные организации и предприятия города почетно украсят данным символом свои здания и помещения. Накануне празднования Дня Победы при проведении городских праздничных мероприятий администрация города раздаст более 10 тыс. георгиевских лент ветеранам и жителям города, сообщил заместитель Главы города Оренбурга по общим вопросам Антон Шувакин.

В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведут более 115 мероприятий. Главные действия развернутся 8−9 мая. Накануне Дня Победы состоятся церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь», в мемориальном комплексе советским воинам, умершим от ран в госпиталях города Оренбурга в годы Великой Отечественной войны и в выставочном комплексе «Салют, Победа!».

Наталья Хомутова REGNUM В 2016 году число участников акции «Бессмертный полк» превысило 30 тысяч человек

9 мая на площади им. В.И. Ленина состоится торжественный митинг, прохождение личного состава и техники войск Оренбургского гарнизона и театрализованное представление, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вечером по пр. Победы пройдет колонна «Бессмертного полка». Акция завершится праздничным фейерверком.