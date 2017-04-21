Москва, 21 апреля, 2017, 08:02 — ИА Регнум.

До конца мая правительство РФ должно рассмотреть и внести в Госдуму законопроект, предполагающий введение налогообложения дополнительного дохода в нефтяной отрасли. НДД будет введен в пилотном режиме с 2018 года, сообщил 21 апреля журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

По его словам, решение о том, что проект готов для рассмотрения, было принято на совещании 20 апреля. Дворкович пояснил, что, вероятно, для Самотлора и других обводненных месторождений будут предусмотрены преференции, однако пока неясно, какие именно.

Он пояснил, что расчеты разных министерств и компаний по поводу таких месторождений отличаются очень сильно. Это не позволило принять окончательное решение, потому выработка такого решения будет проходить одновременно с рассмотрением закона парламентариями.

«Возможно, как раз в парламенте процесс сойдется и примем одновременное решение и по НДД и по обводненным месторождениям — или внутри НДД, или отдельно», — отметил он и добавил, что правительство успеет и рассмотреть документ, и представить его парламенту до конца мая.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики РФ разработало совместно с Минфином и согласовало проект закона по налогу на добавленный доход в нефтяной отрасли. Новая система предполагает снижение суммарной величины налогов, который зависят от валовых показателей (НДПИ на нефть и таможенной пошлины на нефть), и введение налогообложения дополнительного дохода от добычи. Ожидается, что это сделает систему налогобложения более гибкой, так как величина налогов будет зависеть от экономической эффективности разработки месторождений.