Екатеринбург, 21 апреля, 2017, 07:47 — ИА Регнум.

Возможность сообщать о качестве дорожного покрытия на российских дорогах в Росавтодор через специальное мобильное приложение появится в июне 2017 года, сообщил журналистам замглавы федерального дорожного агентства Игорь Астахов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

«Федеральное дорожное агентство сейчас готовит это приложение, которое должно заработать в июне. Жалоба, поступающая через это приложение о каком-либо дефекте, будет перенаправляться балансодержателю дороги», — сказал чиновник.

По словам Астахова, запросы могут быть разные — от установки дорожного знака до построения развязки над железнодорожными путями. На ликвидацию обнаруженного пробела будет выделяться соответствующее время.

Устранять дефект будут балансодержатели — те организации, которые отвечают за этот участок дороги. Росавтодор будет контролировать выполнение ими своих обязательств.

Астахов пояснил, что человек, который направлял жалобу, получит уведомление, что проблема устранена.

Напомним, 20 апреля 2017 года в Екатеринбурге начала работу X межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация дорожного хозяйства: опыт и перспектива». Кроме Росавтодора в мероприятии участвуют представители правительств Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также — ведущих организаций дорожной отрасли.

В рамках этого мероприятия под руководством Астахова прошло совещание «Безопасные и качественные дороги». «Сегодня 42% дорог в составе всех 38 агломераций отвечают нормативным требованиям. В 2017 году этот показатель будет увеличен до 51%», — сказал Астахов на совещании.