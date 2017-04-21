Москва, 21 апреля, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Банк России совместно с банками, входящими в ассоциацию «Финтех», намерен в ближайшее время запустить онлайн-платформу моментальных платежей для физических лиц, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, с помощью новой платформы граждане смогут оплачивать товары, услуги и переводить средства. Максимальная сумма переводов составит 100 тыс. рублей.

Оплату товаров и услуг можно будет проводить через мобильное приложение или интернет-сервисы, интегрированные с платежной системой ЦБ РФ. В настоящее время доступ к этой системе имеют только кредитные организации.

Причем осуществлять платеж можно будет не только с помощью банковской карты, но и номера счета в банке, номера мобильного телефона, QR-кода, e-mail и других опций.

Исполнительный директор ассоциации «Финтех» Борис Ким отметил, что это сложный инфраструктурный проект, реализация которого займет не один месяц. Напомним, ассоциация «Финтех» была создана при участии ЦБ РФ в 2016 году, она начала работать в январе 2017 года. В нее входят Банк России, НСПК, Сбербанк, ВТБ,» Альфа-Банк», «Газпромбанк», банк «Открытие» и QIWI.