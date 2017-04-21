Москва, 21 апреля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Следователи проводят доследственную проверку по факту публикации в социальной сети Instagram фотографии малыша с фаллоимитатором во рту вместо соски, сообщили в пресс-службе СКР.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

В рамках проверки будет дана правовая оценка поступку матери. Проверка проводится по факту применения недозволенных методов воспитания ребенка.

По результатам проверки будет дана квалификация действиям матери и будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне вечером сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи забрали у женщины ребенка. Врач ситуацию не прокомментировал, женщину направили в больницу.

Молодая мать прокомментировала, что ей нужно было дать ребенку что-то в рот — у него резались зубки. Она не смогла внятно объяснить, почему назвала Барком в соцсети ребенка, которого зовут Максим, сообщает телеканал 360.

Ранее в Instagram женщина опубликовала фото и видеоролик, в котором рядом с малышом лежал фаллоимитатор с надетым на него презервативом, он находился в непосредственной близости от лица ребенка.