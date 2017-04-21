Париж, 21 апреля, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд выразил свои соболезнования семье погибшего полицейского в ходе перестрелки с преступником, сообщает информационное агентство n-tv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Оланд

20 апреля в ходе стрельбы в Париже в районе Елисейских полей погиб один полицейский, двое других госпитализированы с тяжелыми ранениями.

По словам местной полиции, нападавший на сотрудников преступник подъехал к экипажу патрульной службы и открыл огонь, после чего попытался бежать, но был застрелен.

Стражи порядка сообщили, что нападавших было двое. Информации о втором преступнике пока нет.

Позже стало известно, что за нападение на полицейских ответственность взяло ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ликвидированный преступник числился в базе спецслужб.

«Франция полна решимости бороться с терроризмом, мы сделаем все возможное, чтобы защитить наших граждан», — добавил президент.

23 апреля пройдет первый тур голосования за президента Франции, полицейские опасаются терактов в этот день.