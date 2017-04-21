Якутск, 21 апреля, 2017, 06:56 — ИА Регнум.

Экономика РФ в 2016 году незначительно подросла не столько благодаря действиям правительства, сколько из-за роста курса рубля к доллару. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя цифры из отчёта председателя правительства РФ Дмитрия Медведева перед Госдумой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

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«Падение экономики страны в 2016 году, пусть и несколько медленными темпами, продолжалось. Рост на 0,3% настолько незначителен, что, скорее всего, объясним ростом курса рубля к доллару», — пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, такая ситуация, когда курс рубля искусственно сдерживается за счёт ограничения денежной массы в стране и падения покупательной способности населения, чревата обвалом рубля, подобным августовскому кризису 1998 года или декабрьскому 2014 года.

«По моей оценке, реальный курс рубля должен быть 75−80 рублей за доллар. Ключевая ставка снижена до 9,75%, но этого недостаточно, она должна быть снижена до 4−6%, что будет ощутимо для развития экономики. Снижение инфляции до 4,2% обусловлено резким снижением покупательной способности населения, за счет того, что значительная часть населения живёт за чертой бедности, а ещё значительная часть едва сводит концы с концами из-за оплаты кредитов и процентов по ним», — также прокомментировал Юрий Данилов представленную в отчёте премьер-министра РФ информацию.

«Мой прогноз: страна до окончания президентских выборов 2018 года будет находиться на дне кризиса», — отметил также кандидат экономических наук, подчеркнув ещё раз, что подъём экономики страны возможен только при снижении ключевой ставки.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, комментируя отчёт Дмитрия Медведева, проводил параллель с песней «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Парламентарий высказал мнение, что премьер-министр отразил в своём докладе только одну сторону медали, забыв сообщить о существующих в стране проблемах.

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