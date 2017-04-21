Новоалтайск, Алтайский край, 21 апреля, 2017, 06:23 — ИА Регнум. Пьяная выходка троих жителей Новоалтайска могла стоить жизни автомобилистам, передвигающимся через железнодорожные переезды. Молодые люди 18−19 лет разгромили 9 маневровых сигнальных светофоров, регулирующих безопасность движения железнодорожных составов и один мачтовый, установленный на нерегулируемом железнодорожном переезде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России.

Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России Вандализм на железнодорожном переезде под Новоалтайском

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России. Звонивший сообщил, что стал свидетелем того как группа молодых людей на станции Алтайская беспощадно крушит маневровые сигнальные светофоры, регулирующие безопасность движения железнодорожных составов.

Прибывший наряд сотрудников транспортной полиции сумел задержать одного из троих хулиганов, пытавшихся скрыться с места происшествия. В ходе дальнейшей работы полицейскими были установлены и другие участники группы.

Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России Вандализм на железнодорожном переезде под Новоалтайском

«Нарушители сознались в порче железнодорожного имущества, сославшись на состояние алкогольного опьянения. И рассказали, что на протяжении 2 километров пути от станции Алтайская до остановочного пункта Развилка они поочередно разбивали попадающиеся сигнальные светофоры, срывали с них козырьки, обрывали звонки, сгибали дорожные знаки. В результате действий злоумышленников железнодорожному предприятию причинен ущерб в размере более 50 тысяч рублей», — отмечают в Алтайском ЛУ МВД России. До поздней ночи железнодорожники экстренно восстанавливали поврежденные средства сигнализации, блокировки и связи.

За нарушение требований транспортной безопасности и незаконное вмешательство в деятельность объектов железнодорожной инфраструктуры возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 11.15 КОАП РФ, предусматривающей наказание в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. Помимо привлечения к административной ответственности, нарушителям придется возместить материальный ущерб, причиненный железной дороге.

Как уже сообщало ИА, еще од одном инциденте на железной дороге Алтайское ЛУ МВД России известило 9 апреля 2017 года. Машинист электропоезда «Черепаново — Барнаул» вынужденно стал участником ЧП на участке железнодорожного пути станций Черепаново — Безменово. Увидев на путях человека, он применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.