Москва, 21 апреля, 2017, 02:44 — ИА Регнум.

Три депутата Госдумы от фракции «Единая Россия», подписавшиеся под законопроектом о захоронения Владимира Ленина, отозвали свои подписи. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко на своей странице в Facebook.

Дмитрий Налбандян. В.И. Ленин и Н.К. Крупская среди крестьян деревни Кашино в 1920 году. 1985

«Депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев сняли свои подписи под законопроектом депутатов ЛДПР, который закладывал юридический механизм для захоронения Владимира Ленина», — написал он.

Ревенко уточнил, что поддержка законопроекта была личной инициативой этих депутатов, с фракцией и партией они не советовались.

При этом он высказал мнение, что «перспектив у этого законопроекта не было в любом случае». «В своих инициативах нам надо быть крайне аккуратными, чтобы не разобщать людей. Нужны решения, которые нас объединяют», — подчеркнул депутат.

Ранее Ревенко заявил, что инициатива о захоронении Владимира Ленина «вызывает по меньшей мере недоумение», и призвал своих коллег по «Единой России» помнить, «в какой партии и фракции ты состоишь».

Как передавало ИА REGNUM, законопроект о захоронении останков Владимира Ленина был внесён в Госдуму 20 апреля. Поправками в закон «О погребении» предусматривается создание специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Парламентарии отмечают, что на протяжении последних десятилетий такие вопросы возникали неоднократно, и каждый раз их приходилось рассматривать в индивидуальном порядке.