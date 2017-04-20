Москва, 21 апреля, 2017, 02:23 — ИА Регнум.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал теракт на Елисейских полях в Париже, совершённых за три дня до президентских выборов во Франции.

Французские полицейские

«Чем заявлять, что отныне французам придётся жить в условиях террора, будущий президент должен, наконец, начать борьбу с его источником в лице ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM )», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков также отметил, что за два часа до произошедшего он проезжал по Елисейским полям. «Было ощущение спокойствия, но, как выясняется, иллюзорное. В этом коварство терроризма», — отметил он.

Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в центре Парижа. В результате атаки один полицейский погиб, ещё двое получили ранения. Также, по сообщениям СМИ, пострадала иностранная туристка. Преступник был нейтрализован.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийон риняли решение отменить свои ближайшие предвыборные мероприятия после стрельбы на Елисейских полях. Фийон при этом высказал мнение, что продолжение избирательной кампании в стране становится неуместным после теракта.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции намечен на предстоящее воскресенье, 23 апреля.