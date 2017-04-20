Афины , 21 апреля, 2017, 01:50 — ИА Регнум.

Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил, что грядущий форум «Один пояс и один путь», который должен состояться в мае в Пекине, имеет всемирное значение, передает 20 апреля агентство «Синьхуа».

Kathimerini.gr Прокопис Павлопулос

Форум важен не только для Китая, но также для всего мира, поскольку дает мощный импульс для глобализации, заявил Павлопулос на встрече с президентом информационного агентства «Синьхуа» Цай Минчжао, прибывшим с визитом в Афины.

По мнению греческого лидера, форум докажет, что именно Китай будет играть важнейшую роль в продвижении гармонического сосуществования стран в новую историческую эпоху.

Никто кроме Китая не мог наладить конструктивное сотрудничество между столькими странами в рамках инициативы «Нового шелкового пути», добавив, что мероприятие является хорошей возможностью укрепления коммуникаций.

Павлопулос удовлетворен сотрудничеством между Грецией и Китаем, равно как и сотрудничеством между Китаем и Евросоюзом.

Он подчеркнул особую важность улучшения двустороннего сотрудничества и взаимодействия для укрепления ЕС и Китая, а также пообещал деятельное участие Греции в налаживании партнерства.

Цай со своей стороны заявил, что он рад видеть улучшение экономического положения в Греции и надеется, что греки вскоре преодолеют трудности и реализуют здоровое экономическое развитие своей страны.

Будучи главой крупнейшего китайского информационного агентства, Цай пообещал продвигать позитивные и качественные новостные продукты, касающиеся Греции, а также приложить усилия к построению моста для двусторонних обменов в информационной сфере, а также культурного взаимодействия между двумя странами.

Напомним, что на форум «Один пояс и один путь», который пройдет в мае, в китайскую столицу должны съехаться лидеры более чем 28 стран. В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы международного сотрудничества, что, в целом, сделает его крупнейшим с того момента, как Китай впервые заявил об инициативе «Нового шелкового пути» в 2013 году.