Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ
Манчестер, Великобритания, 21 апреля, 2017, 00:32 — ИА Регнум.
20 апреля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехт». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «манкунианцев».
На 10-й минуте армянский диспетчер Генрих Мхитарян открыл счет после поперечного паса Маркуса Рэшфорда — 1:0.
На 32-й минуте алжирский плеймейкер Софьян Ханни сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины — 1:1.
В дебюте второго экстра-тайма английский скоростной форвард Маркус Рэшфорд вывел «МЮ» вперед после скидки Маруана Феллаини — 2:1.
Статистика матча («Манчестер Юнайтед» / «Андерлехт»)
Удары 17/14
Удары в створ 10/8
Владение 56%/44%
Фолы 14/11
Поздравляем «МЮ» с победой над «Андерлехтом» по сумме двух матчей (3:2) и выходом в полуфинал Лиги Европы.
Составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Рохо, Шоу, Валенсия, Погба, Лингард, Каррик, Рэшфорд, Мхитарян, Ибрагимович.
«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Спаич, Аппиа, Обрадович, Дендонкер, Ханни, Кипчу, Ачимпонг, Теодорчик.
Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.
Предупреждения: Тилеманс — 11, Аппиа — 97.
Голы: Мхитарян 10 — 1:0, Ханни 32 — 1:1, Рэшфорд 107 — 2:1.