Трамп: Стрельба в Париже может быть очередным терактом
Париж, 21 апреля, 2017, 00:09 — ИА Регнум.
Перестрелка в Париже, произошедшая 20 апреля, может быть очередным терактом, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.
Pablo Ibañez
Французские полицейские
В ходе той же пресс-конференции с премьер-министром Италии Дональд Трамп выразил свои соболезнования по поводу гибели в центре Парижа сотрудника полиции.
Напомним, в результате перестрелки погиб сотрудник полиции, другой ранен. Один из нападавших был застрелен.
На Елисейских полях в данный момент проводится полицейская спецоперация.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях и парижских СМИ появилась информация о том, что сотрудники французской полиции на Елисейских полях вступили в перестрелку с неизвестными злоумышленниками.