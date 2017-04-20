Париж, 21 апреля, 2017, 00:09 — ИА Регнум.

Перестрелка в Париже, произошедшая 20 апреля, может быть очередным терактом, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Pablo Ibañez Французские полицейские

В ходе той же пресс-конференции с премьер-министром Италии Дональд Трамп выразил свои соболезнования по поводу гибели в центре Парижа сотрудника полиции.

Напомним, в результате перестрелки погиб сотрудник полиции, другой ранен. Один из нападавших был застрелен.

На Елисейских полях в данный момент проводится полицейская спецоперация.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях и парижских СМИ появилась информация о том, что сотрудники французской полиции на Елисейских полях вступили в перестрелку с неизвестными злоумышленниками.