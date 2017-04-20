Нью-Дели, 21 апреля, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Военно-морской флот Индии превратился в мощную силу и готов к любым неожиданностям, заявил начальник штаба ВМФ Индии адмирал Сунил Ланба, 20 апреля сообщает The Economic Times.

Indian Navy ВМФ Индии

«Благодаря решимости и командной работе военно-морских кадров, индийский военно-морской флот представляет в мире мощную силу и готов к любым неожиданностям», — заявил Ланба.

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«ВМФ играет важную роль в обеспечении безопасности страны, он всегда находится на боевом посту, чтобы защитить морские интересы государства», — добавил начальник штаба ВМФ.

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Напомним, Ланба выступил со своей речью во время церемонии вручения государственных наград служащим ВМФ. Церемония проходила в штабе Восточного командования ВМФ Индии в городе Вишакхапатнам.