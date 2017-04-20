Пекин, 20 апреля, 2017, 23:48 — ИА Регнум.

Китай успешно запустил на орбиту свой первый грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1», сообщает Национальное космическое управление КНР.

Airshow2014.chreos.cn Макет космического корабля «Тяньчжоу-1»

Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-7». Задача грузового корабля заключается в стыковке с орбитальной космической лабораторией «Тяньгун-2» и доставке топлива, необходимого для ее дальнейшей работы.

Запуск первого китайского космического грузового корабля был произведен в 14:41 мск с космодрома Вэньчан в южно-китайской островной провинции Хайнань.

Ракета «Чанчжэн-7» способна доставить на околоземную орбиту 13,5 т груза.