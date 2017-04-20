Тегеран, 20 апреля, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Обнародован список кандидатов, допущенных к участию в выборах президента Ирана, сообщает агентство ISNA.

Kremlin.ru Махмуд Ахмадинежад

Среди допущенных кандидатов — действующий глава иранского государства Хасан Рухани.

Стоит отметить, что в перечень кандидатов на пост президента Ирана не включен бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад.

Регистрация кандидатуры бывшего президента Ирана расценивалась как вызов авторитету духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, приказавшего ему не участвовать в выборах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидатами в президенты Ирана были зарегистрированы 189 мужчин и восемь женщин.

После этого кандидаты должны пройти проверку Совета стражей конституции Ирана.

Напомним, выборы президента Ирана состоятся 19 мая 2017 года.