Исламабад, 20 апреля, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Пакистанский порт Гвадар передан китайской государственной компании в аренду на 40 лет, 20 апреля сообщает The Economic Times.

umairadeeb Гвадар

Министр портов и морского судоходства Пакистана Мир Хасил Хан Бизенджо заявил, что китайская компания China Overseas Port Holding Company (COPHC) выполнит все необходимые работы по развитию порта Гвадар.

Читайте также: Китай и Пакистан договорились о развитии «экономического коридора»

COPHC рассчитывает увеличить ежегодный грузооборот порта до 400 млн тонн. Запланировано строительство заводов по переработке морепродуктов в близлежащей зоне свободной торговли.

Напомним, ранее власти КНР и Пакистана договорились о создании экономического коридора длиной 3 тыс. км, который соединит Синьцзян-Уйгурский автономный район и пакистанский глубоководный порт Гвадар.

Читайте также: Китай открыл Пакистан иностранным инвестициям

Для КНР через порт Гвадар пролегает кратчайший путь к богатому нефтью Ближнему Востоку. Создание пакистанского экономического коридора упростит процедуру экспорта китайских товаров на Ближний Восток и в Африку.