Уфа, 20 апреля, 2017, 22:54 — ИА Регнум.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на отчёте правительства перед депутатами Госсобрания заявил, что «нисколько не стыдно за республику» и не следует сравнить с соседним Татарстаном, поскольку там экономика другая и собственность принадлежит республике.

Kremlin.ru Рустэм Хамитов

Задел Хамитова вопрос члена «Единой России» Рустема Ахмадинурова, что несмотря на положительные сдвиги в экономике — рост налоговых поступлений (+17%) и профицит бюджета в 10 млрд рублей, республика отстаёт по ряду показателей от соседних регионов. «Реальные доходы населения у нас уменьшаются практически второй-третий год подряд: в 2015 году было 94%, в этом году — 97%. Показатели миграционной убыли уменьшаются третий год подряд: 2014 год — почти 1 тыс. человек, 2015 год — 6 тыс. человек, в этом году — почти 4 тыс. человек убыли. По снижению рождаемости мы в этом году достигли, наверное, исторически худшего показателя — почти 6%. Второй год снижение рождаемости наблюдаем. Интегральный показатель ожидаемой продолжительности жизни мы увеличили с 70 до 71 года. Но, допустим, в том же Татарстане — 74 года. Возможно ли как-то переломить эту стагнацию и отставание от соседних регионов?» — спросил депутат премьера Марданова.

Но в стороне не остался и глава региона. «И когда говорят: «А когда мы догоним соседей?», отвечаю: «Во-первых, нам никого догонять не надо». Мы работаем в хорошем, нормальном темпе. И темпы развития нашей республики нисколько не уступают темпам развития других субъектов, более того — превосходят», — сказал Рустэм Хамитов, отметив, что «наши показатели, показатели работы нашего общества выше среднероссийских цифр».

Он отметил, что «нет ни одного объекта, начатого за последние три-пять лет и брошенного»: «Нет таких объектов. Каждый объект обеспечен финансированием. Это выполняется довольно сложными процедурами, но это так. Это системность. Мы видим, что обязательно построим 100 объектов к 100-летию республики, которые мы запланировали. И бизнес подтягивается к этим процессам. И мы создаем и стараемся создавать атмосферу оптимизма, понимание, что мы живем в хорошей, крепкой, сильной республике».

«Я лично горжусь Башкортостаном. Я люблю людей, которые работают в республике. Я знаю, что каждый на своём месте старается сделать что-то полезное. Конечно, есть проблемы — не хватает денег. Есть у нас значимые, какие-то сложные задачи, переходящие из десятилетия в десятилетие. Всё это так. Но мы должны гордиться нашей республикой», — продолжил глава региона.

«Сейчас депутат в своём вопросе попытался сравнить нас с Республикой Татарстан. Но там экономика другая. Там собственность принадлежит республике. Надо мне продолжать этот тезис или нет?! Думаю, что нет. Всем всё понятно. Мы работаем в той системе, которая есть. И эта сегодняшняя система даёт ровно столько денег, сколько она может дать и сколько она может себе позволить. Промышленные предприятия, наш малый и средний бизнес сегодня генерируют тот денежный поток, который у нас с вами есть. Нет других денег. И мы в этих условиях выглядим вполне достойно, надёжно», — отметил Рустэм Хамитов.

«Мы уходим от дурной оптимизации, связанной с уменьшением количества мест в больницах или школах. Нас иногда к этому подталкивают, но мы сопротивляемся. Нельзя спекулировать на этом», — считает глава региона.

«Но в целом мы в системе, системе нашей страны. И это очень хорошо. Россия — крепкая страна. Вы знаете, давят на неё извне и изнутри, пытаются ослабить конструкцию страны. Не получится! Россия — крепкая страна, и выдержит всё то многообразие сложностей, которые сегодня имеются. И мы с вами — россияне, жители республики. Мы будем делать всё, чтобы наша страна шла вперёд. Это принципиально важно. Это, если хотите, идеологическая установка», — отметил Хамитов.