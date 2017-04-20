Санкт-Петербург, 21 апреля, 2017, 01:33 — ИА Регнум. 20 апреля, в центре Санкт-Петербурга на улице Малой Садовой открылась улица Добра. Мероприятие было организовано в рамках общероссийской Весенней недели добра.

Анатолий Климов Доброе противоречие

Иван Чарин Улица Добра

Петербуржцев учили языку жестов и оказанию первой медицинской помощи.

Иван Чарин Буквы — жесты

Кроме того, каждый желающий мог попробовать свои силы в конкурсах на добровольческую тематику. Еще одним развлечением для гостей стал квест-опрос от «Волонтеров Победы» на знание основных военных дат и событий.

Дарья Драй ЗИС-5 с водителем на улице Добра

Популярной фигурой улицы Добра стал персонаж голландской художницы Маргритван Бреворт — прославившийся в соцсетях Ждун.

Дарья Драй Ждуну все возрасты покорны

Рядом с Домом радио установили сцену, на которой выступили танцевальные, вокальные и театральные коллективы Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM представляет фоторепортаж о событии.