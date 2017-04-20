Найти Добро апрельской зимой в Петербурге — фоторепортаж
Санкт-Петербург, 21 апреля, 2017, 01:33 — ИА Регнум. 20 апреля, в центре Санкт-Петербурга на улице Малой Садовой открылась улица Добра. Мероприятие было организовано в рамках общероссийской Весенней недели добра.
Петербуржцев учили языку жестов и оказанию первой медицинской помощи.
Кроме того, каждый желающий мог попробовать свои силы в конкурсах на добровольческую тематику. Еще одним развлечением для гостей стал квест-опрос от «Волонтеров Победы» на знание основных военных дат и событий.
Популярной фигурой улицы Добра стал персонаж голландской художницы Маргритван Бреворт — прославившийся в соцсетях Ждун.
Рядом с Домом радио установили сцену, на которой выступили танцевальные, вокальные и театральные коллективы Санкт-Петербурга.
ИА REGNUM представляет фоторепортаж о событии.