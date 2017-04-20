Москва, 20 апреля, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Отряд кораблей Балтийского флота России, направляющийся в Атлантику, миновал проливы Па-де-Кале и Ла-Манш, сообщает пресс-служба флота.

Минобороны России Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш

Отряд состоит из корветов «Бойкий» и «Сообразительный», танкера «Кола» и морского буксира МБ-123.

Моряки Балтийского флота при помощи танкера «Кола» и буксира МБ-123 пополнили в Северной Атлантике запасы топлива, а также провели плановые осмотры своих кораблей.

Напомним, отряд кораблей вышел из Балтийска 7 апреля курсом на Атлантический океан с целью обеспечения регулярного военно-морского присутствия российского флота в Мировом океане.

За время похода экипажи кораблей и судов обеспечения должны выполнить более 10 учебно-боевых задач, провести совместные учения по установке и поддержанию связи между кораблями, отработать приемы противовоздушной и противолодочной обороны, а также пополнение запасов и топлива в условиях открытого моря.

Кроме того, экипажи бортовых вертолетов Ка-27 произведут учебные полеты в акватории Атлантического океана, отработают обнаружение субмарин условного противника и разведку надводных целей.