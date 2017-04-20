Ниамей, 20 апреля, 2017, 20:57 — ИА Регнум. В регионе Диффа зафиксирована эпидемия гепатита E, согласно заявлению министерства здравоохранения Нигера, 20 апреля сообщает Associated Press.

Jean Rebiffé Нигер

С апреля текущего года в регионе Диффа зарегистрировано 86 случаев заболевания, 25 из них завершились летальным исходом.

Читайте также: Заболеваемость холерой в Сомали уже превысила годовую норму в пять раз

Власти перекрыли дороги, ведущие в район распространения гепатита E, больным оказывают медицинскую помощь, говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Читайте также: От эпидемии менингита в Нигерии скончались 282 человека

Напомним, гепатит Е чаще всего передается через воду, загрязненную экскрементами человека. Основными симптомами заболевания являются лихорадка, головная боль, рвота, боль в желудке и потеря аппетита.