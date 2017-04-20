Москва, 20 апреля, 2017, 20:44 — ИА Регнум.



Минобороны России Война

Российский военный советник майор Сергей Бордов погиб в Сирии, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Офицер российской армии погиб, отражая нападение боевиков на гарнизон сирийской армии, подготовкой подразделений которого он занимался.

По информации Минобороны, майор Сергей Бордов не допустил прорыва террористов в жилой городок, приняв на себя командование военнослужащими сирийской армии.

Погибший в этом бою российский офицер посмертно представлен к государственной награде.

«В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, — посмертно», — указано в сообщении Министерства обороны России.

Наряду с этим, Минобороны РФ опровергло сообщения информационного агентства Reuters о гибели в Сирии двоих российских военнослужащих, назвав их полнейшей дезинформацией.