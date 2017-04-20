Москва, 20 апреля, 2017, 20:32 — ИА Регнум.



Советский плакат «Будь туристом! Путешествуй по родной стране!»

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) всецело поддерживает предложение Совета Федерации по налоговым вычетам для туристов, которые отдыхают на российских курортах. Об этом сегодня, 20 апреля, заявил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

Он считает, что налоговый вычет — это эффективная мера для увеличения спроса на отдых в России.

«Мы очень рады, что такие предложения появляются и формулируются Советом Федерации», — подчеркнул Сафонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет Совета Федерации по социальной политике предложил делать налоговый вычет гражданам РФ, отдыхающим в России.

Практика предоставления гражданам России налогового вычета могут распространить на санаторно-курортный комплекс, что позволит существенно увеличить объем внутреннего российского туристического рынка — на 10−15 млрд рублей — считают в Совете Федерации.