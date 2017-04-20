Москва, 20 апреля, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по законодательству предложит Совету Думы снять с рассмотрения законопроект о лишении осужденных за терроризм гражданства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, такое решение принял комитет Госдумы. «Согласие авторов имеется», отмечается в документе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Авторы — Владимир Васильев («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) — считают необходимым подредактировать некоторые положения.

Согласно первоначальной редакции, решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в связи с осуждением лица к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205—206, 208, 211, 220, 221, 27 —280, 2821—2823, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ, «за исключением случаев, если такое лицо не имеет иного гражданства или гарантий на его приобретение».

Госдума не может принять закон, лишающий граждан РФ единственного гражданства, так как это будет противоречить Конституции РФ.