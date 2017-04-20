Вашингтон, 20 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум.

Американское военное ведомство хочет закупить реалистичные макеты российских танков Т-72, сообщает портал госзакупок.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-72

Пентагон планирует приобрести некоторое количество полноразмерных муляжей танка Т-72, внешний вид которого до сих пор характерен для большинства более современных российских танков, исключая пока еще не распространенный в бронетанковых войсках РФ танк Т-14 «Армата».

Согласно условиям заказа, макеты российских танков должны иметь «реалистичную боевую окраску». Их основой должен быть стальной каркас, на который будут крепиться «легкие, взаимозаменяемые панели». Материал, из которого должны быть изготовлены сменные панели, на сайте не указан.

Для усиления правдоподобности мишени, она должна быть оснащена поворотной башней.

Уточняется, что муляжи танков Т-72 будут закуплены для армейских военных учений, которые пройдут на военной базе США «Форт Драм» в штате Нью-Йорк.