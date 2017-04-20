В Уфе задержали подозреваемых в хищениях денег с банковских счетов
Уфа, 20 апреля, 2017, 19:02 — ИА Регнум.
Взломщик
В Уфе полицейские задержали подозреваемых в хищении денег с банковских счётов граждан РФ, сообщает ОТР.
Предположительно, пятеро злоумышленников взламывали счета с помощью программ, которые рассылали на мобильные телефоны.
Они занимались мошенничеством с 2015 года.
Как сообщили в МВД, были задержаны участники группы в Уфе, Екатеринбурге и Самаре. Во время обысков в одной из квартир полицейские изъяли два десятка компьютеров и ноутбуков, около 4 тысяч сим-карт, более 60 мобильных телефонов и другие устройства.
По данному факту возбуждено уголовное дело.