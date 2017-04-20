Псков, 20 апреля, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Величина прожиточного минимума по Псковской области за первый квартал 2017 года в расчёте на душу населения установлена в размере 10 355 рублей, что меньше, чем в четвёртом квартале 2016 года (10 417 рублей). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, постановление об установлении величины прожиточного минимума опубликовано на официальном портале правовых актов Псковской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 234 рубля (за четвёртый квартал было 11 316 рублей), для пенсионеров — 8567 рублей (8614 рублей), для детей — 10 142 рубля (в четвёртом квартале 2016 года — 10 157 рублей). Таким образом, величина прожиточного минимума для разных групп населения в Псковской области снизилась на суммы от 15 рублей (для детей) до 82 рублей (для трудоспособного населения).

В пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов отмечают, что величина прожиточного минимума в Псковской области снижается, начиная со второго квартала 2016 года.

Напомним, прожиточный минимум — расчётная величина, используемая для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчёта необходимой социальной помощи малоимущим жителям региона.