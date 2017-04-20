Москва, 20 апреля, 2017, 18:10 — ИА Регнум.



Минобороны России Игорь Конашенков

Озвучивая политически ангажированные гипотезы о якобы применении зарина в Хан-Шейхуне вместо научно доказанных фактов, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подрывает свой авторитет, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны России прокомментировал заявление гендиректора ОЗХО Ахмеда Узюмджу о результатах неких исследований, якобы подтверждающих применение зарина или подобного ему вещества в сирийском городе Хан-Шейхун.

Конашенков напомнил, что ОЗХО создавалась как объективная и беспристрастная международная организация по контролю за соблюдением конвенции о запрещении химического оружия. Организация должна объективно и беспристрастно констатировать факты, доказанные научными методами, так как на ней лежит огромная ответственность.

Более того, все официальные выводы специалистов ОЗХО должны быть доступными для перепроверки.

Поэтому заявление главы ОЗХО Ахмеда Узюмджу о якобы применении зарина в Хан-Шейхуне вызывает большие вопросы, подчеркнул официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков особо отметил, что за время, прошедшее после инцидента, ни одного представителя ОЗХО в Хан-Шейхуне так и не было.

Скоропалительное заявление Узюмджу компрометирует всю ОЗХО. Как организация может объяснить бодро движущихся в зоне применения зарина персонажей из «Белых касок», даже не надевших элементарных средств защиты?

Если Ахмед Узюмджу не сможет объяснить эти странности, противоречащие не только заключениям независимых экспертов, но и основам химической науки, то можно будет сделать вывод, что глава ОЗХО открыл параллельную таблицу Менделеева и альтернативную химию.

Официальный представитель Минобороны России особо отметил, что «только проведение объективного расследования инцидента на месте, в Хан-Шейхуне, поможет установить истину в вопросах: что там действительно произошло и кто должен нести за это ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что жертвы химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне подверглись воздействию зарина или схожего с ним вещества.

Одновременно он сообщил, что миссия по установлению фактов еще только готова отправиться в Хан-Шейхун, когда это позволит ситуация в сфере безопасности, не раскрыв источники и обстоятельства получения проб, подвергнутых анализу специалистами ОЗХО.