Грозный, 20 апреля, 2017, 18:01 — ИА Регнум.

Почти половина всего работающего населения в Северо-Кавказском федеральном округе трудится без оформления трудовых отношений. В теневом секторе, согласно данным Росстата, заняты 45% жителей округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Неофициальная зарплата

Больше всего неформально занятых работников в Чечне, где показатель «теневиков» превысил 63%, пишет «Комсомольская правда». В Дагестане количество людей, получающих скрытые заработки, составляет 662 тыс. человек или более половины всех трудоспособных граждан. По данным издания, почти все «теневики» имеют «серый» доход как дополнительный к основному заработку.

В Кабардино-Балкарии за 2016 год число неформально занятых выросло более чем на 3%, в Ингушетии, напротив, их число сократилось на 1%. В Северной Осетии количество «теневиков» уменьшилось в течение 2016 года на 6%, а в Карачаево-Черкесии — на 1,5%.

В Ставропольском крае в 2016 году из тени вышли почти 2% неформально занятых, их стало меньше на 25 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 апреля, на коллегии Минфина РФ глава ведомства Антон Силуанов оценил объем «серых» зарплат в России более чем в 10 трлн рублей. По мнению министра, такой объем «серого» фонда зарплат является следствием «глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между белой и серой экономикой».

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