Москва, 20 апреля, 2017, 17:53 — ИА Регнум.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике резкое выступление заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Владимира Сафронкова в Совете Безопасности всемирной организации. Свое мнение по поводу выступления Сафронкова Матвиенко высказала сегодня, 20 апреля, на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, сообщает пресс-служба верхней палаты Федерального собрания.

Russiaun.ru Владимир Сафронков

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян, присутствовавший на заседании научно-экспертного совета, критически высказался о выступлении Сафронкова.

«Выступил, с моей точки зрения, несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности, сказал какие-то слова, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, скажет — ну можно так себя вести?» — сказал Авакьян.

Валентина Матвиенко в ответ заявила, что разделяет мнение Авакьяна по поводу выступления Сафронкова и уже донесла свою позицию до министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«Я сказала Лаврову свою точку зрения. Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы», — сказала Матвиенко. Она подчеркнула, что её позиция на этот счет совпадает с позицией Авакьяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Сафронков выступил в Совете Безопасности ООН с резкой критикой в адрес постоянного представителя Великобритании Мэтью Райкрофта.

Ситуация в Совбезе ООН в тот день была крайне напряженной. Сафронков наложил вето на предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химическим атакам в Сирии. Кроме России, против принятия проекта проголосовала Боливия — временный член Совбеза ООН. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались от голосования. Ещё десять членов Совбеза поддержали проект.

Российское вето представители Запада тут же использовали для нападок и обвинений в адрес России. Сафронков напомнил, что на тот момент не было точно известно, что именно произошло в сирийском населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб и возлагать вину на сирийские правительственные силы без каких-либо доказательств было бы неправильным.

Заместитель постпреда России в ООН в резкой форме потребовал от британского постпреда Райкрофта воздержаться от оскорблений в адрес России и других стран. Сафронков также указал, что Лондон ничего не сделал для прекращения огня в Сирии.

В России мнения по поводу резкого выступления Сафронкова в Совбезе ООН разделились. Ряд представителей МИД РФ, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявили, что выступление Сафронкова хоть и является резким по форме, но верным по сути и вполне отвечает нынешнему состоянию международных отношений.

Либеральная общественность и пресса осудили Сафронкова за недипломатический тон.