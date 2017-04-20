Севастополь, 20 апреля, 2017, 17:32 — ИА Регнум.

20 апреля экипаж палубного вертолёта Ка-27ПЛ (противолодочный), базирующегося на фрегате Черноморского флота «Адмирал Григорович», провел ряд плановых тренировок. Российский военный корабль в настоящее время находится в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачев.

Mil.ru Вертолёт Ка-27

По его информации, летчики отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации флота во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля, провели тренировку по поиску и слежению за подводной лодкой, а также по поиску человека, оказавшегося в воде.

Параллельно, с целью проверки надежности работы всех систем авиационного комплекса корабля, прошли тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты.

Как сообщало ИА REGNUM, сторожевой корабль «Адмирал Григорович» вышел из Севастополя в феврале в свой третий морской поход к берегам Сирии.

При подготовке к дальним походам «Адмирал Григорович» отработал в море задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля вертолётов различных модификаций и выполнял торпедные стрельбы по подлодке условного противника.

Сторожевой корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр», ракетным комплексом самообороны «Штиль».