Калуга, 20 апреля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. 20 апреля, в преддверии старта проекта «Городская среда» глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел встречу с жителями домов №15 по улице Тульской и №92 «б» по улице Дзержинского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Александр Иванов беседует с калужанами

Жители дома №15 по улице Тульской высказали пожелания по благоустройству придомовой территории. Так как двор небольшой, а машин паркуется много, то им хотелось бы сделать парковочные карманы и отремонтировать асфальтовое покрытие. Кроме того требуют опиловки старые деревья.

Жильцы дома № 92 «б» по улице Дзержинского, помимо асфальтирования, предложили Александру Иванову расширить проезжую часть для парковки, а также привезти земли для посадки цветов.

«В избирательном округе №3 в программу «Городская среда» включено 11 дворов, — заявил Александр Иванов. — В четырех дворах предусмотрено асфальтирование, также будет заасфальтирован один межквартальный проезд, что касается остальных дворов, то там будем решать проблему парковки машин на зеленых зонах. Для этих целей, по предложению жителей, будет необходимо установить леерные ограждения».