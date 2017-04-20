Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
Москва, 20 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- МИД РФ: США ударили по Сирии для устрашения и демонстрации силы;
- Граждане РФ считают удар США по Сирии провокацией;
- Секретарь СНБО Украины заявил, что Москва ведет подготовку к «полномасштабной войне»;
- На Камчатке владельцы дальневосточного гектара продают его по кускам;
- В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/278