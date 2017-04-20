Курск, 20 апреля, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Курской области пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Контрафактный алкоголь

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, управления уголовного розыска УМВД России по Курской области установили местоположение подпольного цеха по изготовлению и хранению фальсифицированной алкогольной продукции в Октябрьском районе.

В результате операции со специально арендованного склада было изъято более 10 тонн готового контрафактного алкоголя. Все подделки имитировали продукцию известных брендов. Общая стоимость контрафакта, по данным полиции, составила более пяти миллионов рублей. На складе также было обнаружено специальное оборудование для производства, поддельные акцизные марки и пустая тара.

Следственным управлением УМВД России по Курской области возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Владельцам подпольного склада грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают личности тех, кто был причастен к сбыту и изготовлению контрафактной алкогольной продукции, а также определяют, по каким каналам фальсификат попадал к покупателям.