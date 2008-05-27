Черкесск, 20 апреля, 2017, 16:55 — ИА Регнум.



Pixabay.com Урожай фруктов

Карачаево-Черкесия намерена вступить в борьбу за импортозамещение в части обеспечения фруктами жителей республики и России в целом. В республике будет реализован проект по созданию фруктовых садов интенсивного типа. Они будут разбиты в Адыге-Хабльском районе республики на площади 207 гектаров, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе Корпорации развития Северного Кавказа.

В садах будут выращивать яблоки, черешню и сливы. Общий объем продукции, который рассчитывают производить инвесторы, составит почти девять тысяч тонн, из них яблок — более восьми тысяч тонн.

Инициатором проекта выступают ООО «Сады Карачаево-Черкесии». Они намерены вложить в его реализацию более 1,4 млрд рублей. При выходе проекта на полную мощность только ежегодные налоговые поступления составят более 63 млн рублей.

Первые саженцы на площади 160 га будут высажены уже в 2017 году. По словам заместителя гендиректора по инвестициям «Садов Карачаево-Черкесии» Игоря Тарасова, еще 40 га засадят саженцами весной 2018 года. Проект будет выведен на полную мощность уже к 2022 году.

Как отметил заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, данный инвестпроект в случае его успешной реализации насытит российский рынок качественными экологически чистыми фруктами и сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства не только в Карачаево-Черкесии, но и в округе в целом.

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В Карачаево-Черкесии в решение вопросов импортозамещения включился проект «САФА»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов называл в числе производств, которые могут успешно участвовать в процессе импортозамещения, «Кавказцемент», фабрику по переработке шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий очистки воды, компанию «Обувь России» и крупнейший в России агрокомбинат «Южный».