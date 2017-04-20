Ярославль, 20 апреля, 2017, 16:43 — ИА Регнум.

Руководитель УФАС по Ярославской области Алексей Ширков приехал из командировки в Москву и привез приказ о своем увольнении с сегодняшнего дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Yaroslavl.fas.gov.ru Алексей Ширков

Алексей Ширков не стал комментировать причины своей отставки. В Ярославле связывают увольнение с позицией, которое занимало ярославское управление в отношении региональных и местных властей. Ярославское УФАС посчитало незаконным содействие региональных властей акционерному обществу «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр». Недавно Федеральная антимонопольная служба аннулировала закупки на ремонт дорог в Ярославле и Ярославской области.

Примечательно, что увольнение по собственному желанию произошло после визита в Ярославль генерального прокурора. Кто будет исполнять обязанности до назначения нового руководителя, пока неизвестно, но на время отпуска Ширкова врио становился его заместитель Иван Паутов.

Ярославские коммунисты полагают, что руководитель структуры поплатился за свою позицию. «Ярославское УФАС заняло принципиальную позицию в деле внедрения так называемого ЯроблЕИРЦ с грабительским тарифом в 3,9%, а также псевдоконкурсов на проведение капитального ремонта и ремонта дорог. Предприниматели коммунального сектора жаловались, что на них оказывают беспрецедентное давление чиновники правительства области, заставляя перейти на обслуживание в этот расчетный центр. УФАС проводило проверку и указало на недопустимость такого давления. Сейчас проводится проверка по моему обращения в связи с ситуацией в Рыбинске. Полагаю, что Алексей Ширков поплатился за принципиальность, как раньше поплатился глава областного избиркома Олег Килипченко. Это означает, что закона в Ярославской области больше нет. Его заменила воля присланной сюда извне группы чиновников. Это большая ошибка власти, и теперь их вообще некому одернуть, исчезла последняя преграда беззакония», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской облдумы Эльхан Мардалиев.

Алексей Ширков трудовую деятельность начал следователем следственного управления УВД по особо важным делам, в том числе и экономической направленности, а также входил в состав следственной бригады следственного комитета МВД РФ в г. Москве, расследуя уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупных размерах. С 1999 года был назначен заместителем начальника УВД по Дзержинскому району города Ярославля — начальником следственного управления. С 13 февраля 2013 года — исполняющий обязанности руководителя территориального антимонопольного органа по Ярославской области. С сентября 2013 года — руководитель Ярославского УФАС России.