Каракас, 20 апреля, 2017, 16:39 — ИА Регнум.

Манифестация против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства, получившая название «Мать всех маршей», состоялась вчера в столице страны — Каракасе. Как сообщает испанское издание АВС, демонстранты, организованные одной из крупнейших единиц оппозиционного движения «Круглый стол демократического единства» (Mesa de la Unidad Democrática — MUD), двинулись на столицу государства многолюдными потоками из 26 различных населенных пунктов. По оценкам руководителей оппозиции, «Каракас был буквально залит белым (основная масса демонстрантов надела белые рубашки, символизируя этим чистоту своих помыслов — прим. ИА REGNUM) — в манифестации приняло участие не менее 1 миллиона человек.

commons.wikimedia.org Антиправительственные выступления в Венесуэле

По распоряжению властей на главных улицах города и основных магистралях на входе в него была размещена боевая техника и бойцы подразделений сил безопасности. Двадцать станций столичного метро были закрыты во избежание инцидентов в подземке.

Сторонники правительства выступили «с ответным словом» — десятки тысяч людей, принявших участие в манифестации в поддержку существующей власти Marea Roja («Красная волна»), в красных рубашках собрались на площади перед дворцом Мирафлорес, резиденцией исполнительной власти страны. «Белых» и «красных» разделили всего несколько кварталов города и плотные ряды подразделений служб безопасности страны, что позволило избежать массового столкновения, однако не исключило задержания полицейскими наиболее активных и наименее соблюдавших правопорядок оппозиционеров.

В столичном квартале Параисо полицейским для разгона наиболее неадекватной части участников антиправительственного марша пришлось применить слезоточивый газ. По стечению обстоятельств именно в этой колонне, попавшей «под раздачу», шел глава Национальной Ассамблеи (парламент Венесуэлы) Хулио Борхес и другие видные деятели оппозиции.

К сожалению, не обошлось без жертв: два участника «Матери всех маршей» (19-летний юноша и девушка 23 лет) погибли «в результате открытия огня неустановленными лицами». Понесли потери и правоохранительные органы: один полицейский «был убит выстрелом снайпера, произведенным со стороны оппозиционных групп».

День демонстраций завершился в столице Венесуэлы заявлениями лидеров противоборствующих сторон. Хулио Борхес призвал «покончить с произволом исполнительной власти» и заявил о необходимости «проведения президентских выборов в максимально сжатые сроки». Николас Мадуро выступил с похожим заявлением, отметив, что он хочет «пойти на выборы в самое ближайшее время и сразиться с правыми лицом к лицу».

«Я хочу выиграть этот бой, хочу, чтобы моя победа символизировала собой восстановление мира в моей стране, и надеюсь, что наше противостояние с Хулио Борхесом завершится принятием решений, благоприятных для Венесуэлы», — завершил свое выступление Мадуро.